Доставщики отказываются вести посылки в Киев из-за страха попасть под мобилизацию

В Киеве и Киевской области увеличили количество блокпостов, а сотрудникам военкоматов разрешили входить в дома и на рабочие места с целью выдачи повесток, сообщают украинские СМИ.

Доставщики отказываются вести посылки в столичный регион, боясь угодить под мобилизацию. Отмечается, что свободно передвигаться по городу не могут даже инвалиды, они тоже рискуют получить повестку.

Киевляне признают, что теперь им не укрыться от военкомов ни на работе, ни дома. Жители украинской столицы создают специальные чаты, в которых обмениваются информацией о проведении мобилизационных рейдов. Поскольку все соцсети отслеживаются спецслужбами, люди используют зашифрованный язык, чтобы предупреждать друг друга об опасности.