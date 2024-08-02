Доступ в Instagram заблокировали в Турции

Утром в пятницу в Турции был заблокирован доступ в Instagram* по решению национального Совета по технологиям и коммуникациям, сообщает ТАСС .

Причины и сроки блокировки не сообщаются. Турецкие СМИ связывают принятие этого решения с блокировками Instagram постов и сторис с соболезнованиями в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране. Данные действия осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Ранее сообщалось, что в Турции объявлен траур в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС.Траур продлится один день, всю пятницу 2 августа.

*запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской