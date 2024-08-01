Эрдоган объявил в Турции траур в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур в связи с гибелью руководителя политического бюро ХАМАС.

Траур в республике продлится один день, в пятницу, 12 августа. Соответствующий указ подписал президент Турции.

Ночью 31 июля стало известно о смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Как писали СМИ, он умер в результате ракетной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по резиденции в Тегеране, в которой он остановился для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Позже смерть Хании подтвердили и в ХАМАС. Израильская сторона официально о ликвидации одного из руководителей палестинского движения не сообщала.

Отношения между арабскими странами, в том числе Турцией, Ливаном и Ираном, у Израиля обострились после начала в секторе Газа наземной операции. Она продолжается с октября 2023 года.

Как ранее сообщали в CNN, Иран вместе с союзниками готовит масштабное нападение на Израиль в связи с гибелью Хании.