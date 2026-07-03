Доступ закрыт: эксперты нашли способ обойти блокировку Google и Apple

С 1 июля владельцы сайтов в России рискуют крупными суммами за использование зарубежной аутентификации. В связи с вступлением в силу указа о штрафах пользователи начали массово получать предупреждения от Google и Apple. Однако, как выяснили эксперты, паниковать рано: смена способа входа займет всего пару минут, а персональные данные окажутся под надежной защитой.

Российские интернет-площадки столкнулись с новыми регуляторными требованиями: теперь за предоставление возможности входа через почтовые сервисы Google и Apple ID предусмотрена административная ответственность. Штрафные санкции варьируются от 20 тысяч рублей для физических лиц до 700 тысяч для юридических. Это заставило многих пользователей срочно искать альтернативы привычным кнопкам «Войти через…».

IT-эксперт крупной компании Павел Мясоедов в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» пояснил механизм выхода из сложившейся ситуации. По его словам, блокировка восстановления через иностранные почтовые ящики не означает потерю доступа к самому аккаунту. Достаточно привязать к профилю российский номер мобильного телефона или электронную почту, зарегистрированную на отечественных платформах. После этого система будет направлять ссылку для входа на указанные контакты, а пользователь сможет авторизоваться по индивидуальной связке логина и пароля, созданной специально для конкретного ресурса.

Эксперт назвал удивительным, что многие локальные сервисы до сих пор игнорируют российские аналоги аутентификации. В качестве надежной замены он предложил использовать инфраструктуру «Госуслуг» или любые другие верификационные системы, легально работающие на рынке РФ. Такой переход не только избавит владельцев сайтов от штрафов, но и повысит уровень безопасности.

Мясоедов подчеркнул, что ужесточение правил продиктовано стремлением регуляторов обезопасить личные данные граждан. Хранение информации о входах и паролях за пределами страны признано рискованным, поэтому новые меры направлены на локализацию этих сведений внутри российской юрисдикции. Внедрение местных решений, по мнению специалиста, станет логичным шагом к укреплению цифрового суверенитета.