Серпухов принял автопробег в память о добровольцах Великой Отечественной войны

Партия «Единая Россия» провела автопробег «Дорогами народных ополченцев» в память о добровольцах Великой Отечественной войны, приуроченный к 85-летию с начала формирования народного ополчения в 1941 году, через Россию и Белоруссию, одной из заключительных точек проекта стал подмосковный Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Мероприятие стартовало в Москве 22 июня с площадки форума «Города-герои — города Героев», оно охватило около 20 регионов России, а также все регионы Белоруссии. Колонна автомобилей проехала по городам-героям и ключевым местам подвигов советских солдат. В Серпухове ее встретили на площади 49-й Армии, где состоялось возложение цветов к памятнику.

«В 1941 году сотни тысяч добровольцев по зову сердца встали на защиту Родины. Это были обычные гражданские люди, без военной подготовки, но они пошли защищать свой дом, свой город, свою страну. Многие из них не вернулись с фронта, не дожили до Победы. Об этом обязательно нужно рассказывать молодому поколению, чтобы сохранялась память о подвиге нашего народа», — поделился участник из Новороссийска Антон Шкаплеров.

Кроме того, к акции присоединился секретарь серпуховского отделения «Единой России» Алексей Шимко. Он подчеркнул, что история серпуховского ополчения — часть общей памяти и нашей Великой Победы.

Автопробег завершится в Москве в пятницу, 3 июля, в день исторического

обращения Иосифа Сталина к народу в 1941 году. Напомним, что «Единая Россия» в Московской области проводит масштабную работу по сохранению исторической памяти. Так, например, в этом году ко Дню Победы партия провела в регионе автопробег ретротехники, тематические фотовыставки, «Диктант Победы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.