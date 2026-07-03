Анатомия зла: ученые нашли аномалию в мозге людей, склонных к жестоким преступлениям

У людей, совершивших убийство, в среднем оказался меньше объем миндалевидного тела — области мозга, участвующей в обработке страха, эмоций и моральных решений. Особенно заметной разница была у тех, кто заранее планировал преступление, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Aggression and Violent Behavior.

Ученые изучили МРТ 37 подозреваемых в убийстве в Китае, которые позднее были признаны виновными. Сканирование проводили до заключения, поэтому длительное пребывание в тюрьме не могло повлиять на структуру мозга.

В среднем миндалевидное тело участников было примерно на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. У совершивших преднамеренное убийство разница достигала 14,3%.

Руководитель работы, профессор Пенсильванского университета Адриан Рейн, предположил, что уменьшение этой области может быть связано с ослабленными эмоциями, недостатком раскаяния и меньшей чувствительностью к чужому страданию.

Исследователи также обнаружили различия в орбитофронтальной коре, которая участвует в оценке последствий поступков и чувстве вины.

Однако по одному снимку мозга невозможно определить будущего преступника. У некоторых убийц структура мозга остается обычной, а похожие особенности встречаются и у законопослушных людей. Авторы подчеркивают, что к насилию ведет сочетание множества биологических, психологических и социальных факторов.