Лишний час сна может защитить подростков от скачков сахара и будущего диабета

Даже один дополнительный час сна может сделать уровень сахара в крови подростков более стабильным и потенциально снизить риск ожирения и диабета второго типа в будущем. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Копенгагенского университета в журнале SLEEP.

Ученые наблюдали за 206 здоровыми 18-летними жителями Дании около двух недель. Специальные устройства отслеживали их сон, движения и колебания глюкозы.

За каждый дополнительный час сна перепады сахара становились меньше. Средний уровень глюкозы утром при этом немного повышался, однако исследователи считают, что это могло помогать избегать резких пиков и падений в течение дня.

Старший автор работы, профессор Мортен Арендт Расмуссен, отметил, что нарушения обмена веществ могут начинать формироваться намного раньше, чем принято считать.

Ученые также обнаружили обратную связь: после дня с более сильными скачками глюкозы подростки спали следующей ночью примерно на семь минут меньше. Первый автор исследования Дэвид Хорнер назвал этот двусторонний эффект новым наблюдением.

Работа не доказывает, что более долгий сон напрямую предотвращает диабет. Однако авторы считают, что регулярный и достаточный отдых может стать простым способом поддержать обмен веществ без специальных диет и дорогостоящих тренировок.