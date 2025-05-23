Доступная диагностика: в Шатуре запустили передвижной маммографический кабинет

В Шатуре появилась новая возможность для профилактики женских заболеваний — передвижной маммографический комплекс, закупленный для Шатурской районной больницы.

Приобретение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительность и качество жизни» и инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленной на улучшение качества медицинского обслуживания в регионе. Особое внимание уделяется развитию здравоохранения в таких округах, как Шатура.

«Передвижной маммограф — это, по сути, полностью оснащенный мобильный медицинский кабинет, предназначенный для выездной работы на территории всего муниципального округа Шатура. Он позволяет проводить маммографическое обследование женщин в тех населенных пунктах, где нет стационарного оборудования», — объясняет врач-рентгенолог Игорь Батицкий.

Новый мобильный медицинский комплекс оснащен передовым маммографическим аппаратом, гарантирующим получение снимков высокого разрешения и обеспечивающим максимально точную диагностику. Процедура обследования занимает всего несколько минут и проводится квалифицированными медицинскими специалистами Шатуры. Все результаты обследования оперативно передаются лечащему врачу, что позволяет своевременно принять необходимые меры.

Представители Шатурской районной больницы подчеркивают, что профилактические обследования с использованием передвижного маммографа доступны для женщин старше 40 лет. Записаться на обследование можно через своего участкового врача, что позволит максимально охватить всех шатурянок, нуждающихся в профилактике. Данный проект направлен на повышение доступности медицинских услуг для жителей округа и укрепление здоровья населения. Ожидается, что работа передвижного маммографа окажет значительное положительное влияние на показатели заболеваемости.