Доступная медицина и новые тесты: как правительство собирается продлить жизнь каждому до 81 год

В Москве состоялось заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, на котором были озвучены стратегические планы государства по поддержке граждан старшего поколения. Главной целью объявлено не просто увеличение возраста дожития, а качественное продление периода активной и полноценной жизни.

Цель — 81 год и выше

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила о национальном приоритете, установленном президентом: к 2030 году Россия должна выйти на новые показатели, а к 2036 году закрепить успех в области демографии. Целевой возрастной ориентир для средней продолжительности жизни определен на уровне 81 года. При этом акцент делается на том, чтобы пожилые люди как можно дольше сохраняли физическую активность и социальную вовлеченность.

Новая стратегия и национальные проекты

Для реализации этих амбициозных задач правительство уже утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Работа, начатая в рамках нацпроекта «Демография», теперь трансформируется и масштабируется через новые форматы:

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»: направлен на создание инфраструктуры для долголетия.

Нацпроект «Семья»: включает меры по поддержке межпоколенческих связей и помощи пожилым внутри семейной структуры.

Медицина и личностный потенциал

Согласно заявлению Голиковой, комплекс мер до 2030 года охватывает сразу несколько критически важных направлений. Особое внимание уделят внедрению передовых методов диагностики и лечения возрастных заболеваний, а также профилактике, которая должна стать доступной в каждом регионе. Помимо медицинской помощи, государство планирует создавать условия для реализации личностного потенциала пенсионеров: это программы переобучения, волонтерские инициативы и культурно-досуговые мероприятия, позволяющие оставаться в строю.