Доступность медицинской помощи обсудили на встрече с жителями в Талдомском округе

В Вербилковском доме культуры провели встречу, где с жителями широко обсудили волнующие вопросы сферы здравоохранения. На событии присутствовали глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов и единороссы, специалисты и главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Встречу развернули в ДК в Вербилках 4 февраля. Заинтересованные жители пришли в 16:00, чтобы задать интересующие вопросы о медицине и напрямую получить развернутую информацию об оказании медпомощи в Талдомском округе и больнице. Кроме того, они смогли выдвинуть свои идеи, обсудить их со специалистами и больше узнать о доступности медицинских услуг. Главный врач также рассказал о принципах работы и способах коммуникаций с жителями.

Встреча прошла продуктивно и в очередной раз помогла учесть просьбы жителей. Многие обращения решили на месте, а некоторые взяли в дальнейшую проработку. Такой прямой диалог с населением является положительной практикой, позволяющей оперативно решить вопросы сферы и поспособствовать улучшению доступности медицины в Талдомском округе.