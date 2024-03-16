Доцент Белянчикова: в России снизится возможность рефинансирования кредита

Ряд российских банков начал учитывать при оценке добросовестности заемщиков вероятность их будущего банкротства, что влияет на возможность рефинансирования займа под более низкий процент. Соответствующее заявление сделала доцент Татьяна Белянчикова в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт отметила, что данные изменения появились после упрощения признания банкротами граждан в конце 2023 года. Теперь размер долга должен составлять не менее 25 000 рублей и не более миллиона, добавила она. Банки также не могут не учесть это в ходе построения собственной стратегии, так как иначе для них будет расти риск невозврата займа, подчеркнула Белянчикова.

Тем не менее заемщики остаются без возможности рефинансирования своих кредитов, отметила она. Эксперт выразила мнение, что рынок в ближайшее время должен сузиться, так как с высокой вероятностью отказов, граждане побоятся испортить свою кредитную историю.

Через время процедура упрощенного получения банкротства перестанет оказывать давление на рынок, считает Белянчикова. Причиной для этого является тот факт, что все желающие обанкротятся, а остальным заемщикам будет выгоднее вернуть долг и сохранить историю, заключила эксперт.