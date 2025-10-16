Доцент Осянин предупредил, что при смене УК возможны двойные начисления за услуги ЖКХ

Агентство “Прайм” обратилось к Дмитрию Осянину, доценту базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова, с вопросом о двойных начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Эксперт разъяснил , как выявить такие случаи и как их можно оспорить.

При смене управляющей компании иногда случается так, что прежняя компания продолжает выставлять счета за услуги, обратил внимание представитель СМИ. В результате собственники жилья получают два комплекта квитанций за одни и те же услуги.

«Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса», — говорит Осянин.

Управляющие компании иногда разделяют общую услугу на несколько частей, которые затем указываются как в составе общих расходов, так и отдельной строкой. В некоторых случаях в платежках могут появляться несуществующие услуги. Также встречаются технические ошибки при расчёте платежей.

Чтобы избежать переплаты, эксперт рекомендует внимательно проверять каждую строку в платёжке, сопоставлять текущие начисления с предыдущими периодами, пользоваться только официальными ресурсами и своевременно обращаться к управляющей компании для корректировки ошибок. Если это не приводит к результату, следует обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру, посоветовал Осянин.