Доцент Валишвили: при скором отзыве лицензии банк начинает навязывать рекламу

Если банку грозит скорый отзыв лицензии, это можно определить по ряду отличительных признаков. Соответствующее заявление сделала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт указала на то, что самыми безопасными являются системно-значимые банки, с которыми зачастую ничего не случается. В случае же с остальными организациями, стоит регулярно следить за новостями, так как там могут появиться предупреждения от российского Центробанка.

Валишвили заявила, что если предупреждение было вынесено банку не впервые и затрагивает тему легализации преступных доходов, то стоит закрыть счет в такой организации.

По ее словам тревожным предупреждением также является активная и навязчивая реклама, в которой предлагаются слишком выгодные продукты по типу вкладов и кредитов. Финансист подчеркнула, что такие предложения как правило свидетельствуют о проблемах с ликвидностью, что чревато отзывом лицензии.