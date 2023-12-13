Доверчивость привела пенсионерку-инвестора из ХМАО к убыткам в 2 млн рублей

Пожилая горожанка ответила на звонок с неизвестного номера. Собеседник рассказал ей про схему накопления средств с помощью вложений в иностранную валюту. Ему удалось убедить пенсионерку, что предложение выгодное и якобы очень прибыльное. Ей лишь нужно было заполнить анкету, а затем перечислять на определенные счета деньги.

Как сообщает ugra-news.ru, женщина следовала инструкциям и зачисляла средства на указанные счета исправно. Процесс происходил в мессенджере в ее новом личном кабинете. В течение недели она видела, как в виртуальном кошельке растут показатели, и считала, что богатеет благодаря инвестициям. Но вложения происходили в несуществующую компанию, что пенсионерка поняла слишком поздно.

Когда женщина не смогла вывести деньги, она осознала, что наткнулась на мошенников. За все время она успела сделать 27 денежных переводов, сумма которых достигла почти двух миллионов рублей. Это были личные сбережения обманутой пенсионерки.

В УМВД Югры начали поиск мошенников и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальная санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.