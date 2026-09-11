«Доверяй, но проверяй» перестало работать: почему священник считает искусственный интеллект угрозой

Священник Павел Островский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил, что искусственный интеллект может представлять угрозу для человечества. Он напомнил, что Русская православная церковь относится к развитию ИИ настороженно — об этом говорил и Патриарх Кирилл. О потенциальной опасности предупреждали и сами разработчики таких систем.

По словам Островского, принцип «доверяй, но проверяй» должен соблюдаться неукоснительно. Однако, как он отметил, в случае с искусственным интеллектом на это правило, к сожалению, все закрыли глаза. Священник добавил, что посыпать голову пеплом не стоит, но в глобальном масштабе, учитывая, что большинство людей обычно не задумывается о последствиях, это может привести к плохим результатам.