Дождь и гололед ожидаются в Московском регионе 28 февраля

Дождь и скользкие дороги ожидаются в Московском регионе в субботу, 28 февраля. Осадки будут преимущественно в жидкой фазе, при этом в отдельных районах возможны гололед и гололедица. Прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от –1 до –4 градусов. В ночные часы похолодает до –5. Местами вероятны слабые осадки и образование наледи на дорогах и тротуарах.

В Москве днем ожидается от +3 до +1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –3. Ветер будет юго-западным, со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах 751–753 мм рт. ст.

