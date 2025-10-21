Дождь и около нуля ночью: прогноз погоды для Подмосковья на вторник

Во вторник, 21 октября, жителей Московской области ждет ненастная погода: синоптики прогнозируют облачное небо с редкими прояснениями и локальные дожди.

По данным Гидрометцентра России, температурный фон останется невысоким: в Подмосковье днем столбик термометра покажет от +4 до +9 °C, а к ночи опустится почти до нуля.

В столице будет чуть теплее — днем воздух прогреется до +5…+7 °C, ночью похолодает до +3 °C. Ветер ожидается северный и северо-восточный, умеренной силы — 3–8 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы: 749–750 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.