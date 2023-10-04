Дождь с грозой и до двадцати градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный дождь, в некоторых районах возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пятнадцати до двадцати градусов тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного и западного направлений. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее в подмосковном главке МЧС предупреждали, что в среду в Московском регионе порывы ветра могут достигать двадцати метров в секунду.