Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Дождь, гроза и порывистый ветер — такая погода ожидается в Подмосковье в среду, 4 октября. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в регионе порывы ветра будут достигать скорости от пятнадцати до двадцати метров в секунду.

Местами пройдет умеренный дождь, а в некоторых районах прогнозируется гроза.

В МЧС напомнили, что при непогоде по возможности нужно оставаться дома или в укрытии, а при выходе на улицу необходимо использовать зонты, плащи, резиновые сапоги.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Московской области установятся настоящие заморозки.