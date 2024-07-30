Дожди, грозы и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут ливни, местами осадки будут сильными. Также возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, при грозе возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать пять миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что, по его мнению, в России ежегодно будет расти число смерчей.