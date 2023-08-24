Дожди и до 20 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг

В четверг, 24 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пятнадцати до двадцати градусов тепла, в Москве — от семнадцати до девятнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного и северо-западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что погода в столичном регионе до конца августа будет прохладной. Бабье лето, по его словам, наступит в начале сентября.