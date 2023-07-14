Дожди и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу

В пятницу, 14 июля, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщил Гидрометцентр России, температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в столице — от двадцати до двадцати двух градусов.

Ветер прогнозируется северо-западного направления с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 743 миллиметра ртутного столба.

В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет зависеть от тыловой части циклона, именно поэтому прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пояснил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура воздуха, по словам метеоролога, будет на семь градусов ниже климатической нормы.