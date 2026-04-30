Дожди, похолодание на праздники и затем до +25: синоптик Колесов дал прогноз на май в Петербурге

Петербург встречает календарную весну прохладно, однако долгожданное тепло уже просматривается в расчетах синоптиков. Главный метеоролог города Александр Колесов 30 апреля поделился с « Фонтанкой » предварительным сценарием погоды на последний весенний месяц. Картина ожидается переменчивой, но без экстремальных сюрпризов.

По словам специалиста, май в целом уложится в климатическую норму. При этом петербуржцам стоит приготовиться к значительному количеству осадков — траектория движения циклонов обещает регулярно поставлять в регион влагу. Температурный режим будет скакать в зависимости от прохождения атмосферных фронтов.

Первая половина месяца начнется относительно бодро: основной дневной фон составит от 12 до 17 градусов тепла, а в отдельные благоприятные отрезки воздух прогреется до 18–23 градусов. Однако любителям долгих майских каникул придется запастись терпением. Сразу после 4 мая в город заглянет волна похолодания, а в период с 7 по 9 число столбики термометров могут опуститься до +10 градусов. Лишь после этого короткого возврата холодов погода вновь возьмет курс на повышение.

Ночные температуры пока останутся по-весеннему прохладными — в диапазоне от +2 до +7 градусов. Колесов уточнил, что предсказать вероятность заморозков на данный момент не представляется возможным.

А вот второй половине мая метеоролог дал более оптимистичную характеристику. Там установится достаточно ровный теплый режим с дневными показателями от +14 до +19 градусов. В пиковые моменты солнце сможет разогреть воздух до +22…+25. Порадуют и ночи: финальная часть весны принесет комфортные +14 градусов, позволяя забыть о холодных рассветах.