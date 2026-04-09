«Дождитесь 80 или работайте дольше»: депутат дал совет пенсионерам, как стать богаче

Ключевые показатели пенсионной формулы в 2026 году

Как рассказал RT Алексей Говырин, представляющий комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству, пояснил принцип работы современной пенсионной системы. Он подчеркнул, что страховая выплата формируется из фиксированной суммы и накопленных индивидуальных баллов. В текущем 2026 году стоимость одного такого коэффициента установлена на уровне 156,76 рубля, а размер гарантированной фиксированной части составляет 9584,69 рубля. Парламентарий напомнил, что для оформления пособия по старости необходимо накопить минимум 30 коэффициентов при наличии 15 лет трудового стажа.

Социальные льготы и бонусы за отсрочку

По словам депутата, закон учитывает не только работу, но и общественно значимые периоды жизни, такие как воспитание детей или забота о нетрудоспособных лицах. Особые преференции в виде удвоения фиксированной части предусмотрены для россиян, достигших 80 лет. Также на повышенные выплаты могут рассчитывать граждане с длительным стажем работы в сельской местности или северных регионах. Отдельным эффективным способом увеличения дохода Говырин назвал добровольный отказ от выхода на пенсию сразу после возникновения такого права. Пятилетняя отсрочка позволяет поднять фиксированную выплату на 36%, а количество накопленных коэффициентов увеличить на 45%.