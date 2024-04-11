Дождливая и теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в четверг
Дожди и до 21 градуса тепла ожидаются в четверг в столичном регионе
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Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от девятнадцати до двадцати одного градуса.
Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.
По данным портала «Метеоновости», сегодня на территории Московского региона возможны кратковременные дожди. Это связано с перемещением малоактивного холодного атмосферного фронта.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье выпало более половины месячной нормы осадков.