Дождливая и теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от девятнадцати до двадцати одного градуса.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

По данным портала «Метеоновости», сегодня на территории Московского региона возможны кратковременные дожди. Это связано с перемещением малоактивного холодного атмосферного фронта.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выпало более половины месячной нормы осадков.