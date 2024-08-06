Дождливая и теплая погода прогнозируется сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что первая половина августа в Московском регионе будет дождливой.