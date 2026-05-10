ДПС остановила не обычного нарушителя: в Воронежской области развернулась забавная ситуация

В Воронежской области произошел необычный инцидент с участием сотрудников дорожно-патрульной службы. Полицейские задержали автомобиль, внутри которого находился поросенок. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на тelegram-канал «Блокнот Воронеж», мужчина перевозил животное, но необходимых ветеринарных документов при нем не оказалось.

Покупка в одном регионе и транспортировка в другой

Владелец транспортного средства объяснил, что приобрел хрюшку в городе Калач. Животное он планировал доставить в Чертковский район Ростовской области. Однако отсутствие сопроводительных бумаг стало основанием для составления протокола. На поросенка оформили акт возврата. Теперь животное отправят обратно в Калачеевский район. Самого покупателя привлекли к административной ответственности.

Другой необычный случай произошел в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница устроила непристойную сцену перед автомобилем Госавтоинспекции. Многодетная мать танцевала в стрингах. У женщины трое малолетних сыновей. Старшему ребенку едва исполнилось три года, а младшему всего один год. Известно, что она часто оставляла детей без присмотра. Один из мальчиков даже попадал в больницу из-за халатности матери. В 2025 году всех троих детей передали на воспитание отцу.