Массовая драка в Краснодарском крае привлекла внимание прокуратуры

В Краснодарском крае возбудили дело о хулиганстве после массовой драки в Северском районе на Кубани, сообщил телеграм-канал прокуратуры Краснодарского края.

В прокуратуре заявили, что намерены лично контролировать ход расследования. Сообщается, что группа лиц действовала умышленно. Находясь вблизи территории Афипского Дома культуры, нарушители порядка выражали неуважению к обществу, хулиганили и целенаправленно наносили телесные повреждения неопределенному кругу лиц.

«По данному факту СО ОМВД России по Северскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, кто из нападавших был самым активным зачинщиком конфликта. Об инциденте стало известно в субботу, 7 сентября. SHOT опубликовал видео, доказывающее массовость драки. В конфликте принимало участие около 60 человек. Очевидцы сообщали, что слышали несколько выстрелов. Сначала неизвестные лица избили молодого человека и девушку. После за пострадавших решили заступиться другие жители. Они договорились о встрече с обидчиками заранее.

В госпитализации и оказании медицинской помощи необходимости не было. Канал располагает информацией, что в воскресенье, 8 сентября, самые активные участники драки будут допрошены сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что отец гениальной девочки Тепляковой подал иск из-за новостей об избиении старушки.