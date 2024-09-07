Отец гениальной девочки Тепляковой подал иск из-за новостей об избиении старушки

Глава семьи Тепляковых до звонка журналистов KP.RU оказался не в курсе новостей об избиении пенсионерки в Москве на глазах у внука. Он заявил, что супруга подала иск в суд за клевету.

Об истории сообщили телеграм-каналы, а также юрист Антон Папков, к которому обратилась пострадавшая женщина. По ее словам, Тепляков набросился на нее на детской площадке из-за ее замечания ребенку. Однако журналисты, позвонил Теплякову-старшему, его удивили. Оказалось, он не в курсе новостей, а также не знает старушку. Пока последняя старается наказать обидчика, отец вундеркиндов решает подать встречный иск за клевету.

Тепляков сравнил появившиеся новостей с историей из МГУ, когда СМИ взорвались от случая якобы драки многодетного отца с педагогом.

«Я не знаю, что за чушь про нас распространяется. Это что-то из серии «Папа Алисы сломал руку профессора»? Правильно я понимаю? <...> Спасибо, что предупредили. Наверное, будем подавать заявление на клевету. Если время найдем. Времени у нас мало, а хейтеров — много», — ответил Тепляков

Заявление о клевете подала супруга Теплякова. Однако не уточняется, к юристу, распространившему историю, СМИ или самой бабушке.

Ранее сообщалось, что отец девочки-вундеркинда Тепляковой якобы избил пенсионерку в Москве по данным РЕН ТВ и еще ряда медиа.