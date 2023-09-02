Драка с участием бойцов ММА в Москве оказалась постановкой

Инцидент с массовой дракой при участии бойцов, произошедший недавно на пресс-конференции в столице, оказался постановочным. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на письмо управляющей компании «ТРАСТ Недвижимость».

Сообщается, что один из бойцов спровоцировал драку, задав провокационный вопрос спортсмену Шовхалу Чурчаеву. В письме компании уточняется, что про факт постановки конфликта выяснили сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что драка была спланирована заранее для того, чтобы повысить рейтинги шоу, которое состоялось 1 сентября. В письме также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В компании сообщили, что ТЦ не принимали участия в постановке драки. В письме они выразили свои сожаления и подчеркнули, что не хотели пугать посетителей конференции.

Драка произошла 31 августа в ТРЦ «Ривьера» в столице. Инцидент произошел посреди толпы, поэтому охрана на мероприятии не могла ее пресечь.