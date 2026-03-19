Драка за отпевание: Смольный пожаловался в епархию на беспредел в крематории

В петербургском крематории назрел небывалый скандал. Причина — конфликт между священниками, которых делегировала епархия, и теми, кого приглашают родственники умерших. Управляющий крематорием Александр Турбович рассказал «КП-Петербург», что несколько лет назад было принято решение: чин отпевания будет совершать отдельная структура — «Ритуальное благочиние». Ее представители арендуют на территории два кабинета и работают на тех же условиях, что и другие конфессии.

Однако в последнее время ситуация накалилась. Турбович объяснил, что родственники имеют полное право приглашать священника из конкретного храма, если такова была воля усопшего. Раньше батюшки договаривались между собой, но теперь представители епархии, постоянно находящиеся в крематории, начали проявлять агрессию. Они спорят с коллегами, буквально оттесняют их и пытаются переманить родственников, предлагая свои услуги.

По словам управляющего, сотрудникам учреждения дважды пришлось вызывать полицию. Вместе со священниками приходят крепкие молодые люди спортивного вида, которых в народе называют «спортиками». Они не представляются и оказывают давление на других священнослужителей.

Турбович подчеркнул, что это уже вопрос безопасности — крематорий режимный объект, где ежедневно бывает до тысячи человек. Посторонние там не нужны. Администрация просила предоставить списки и документы на этих людей, но в ответ услышала лишь: «Это с нами». Вызванная полиция увезла молодых людей для проверки. Управляющий лично видел, как «спортики» создали живой коридор и не пустили в траурный зал «чужого» священника — и все это на глазах у убитых горем родственников. Кроме того, прилюдно возникают споры о деньгах.

У родных одного из усопших потребовали 8500 рублей, хотя сумма за отпевание не регламентирована и должна определяться по возможностям семьи. Для кого-то это неподъемные деньги.

Реакция Смольного

В правительстве Петербурга, которое курирует вопросы погребения, о конфликте знают. Начальник профильного отдела Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Андрей Фарков сообщил, что город уже обратился в Санкт-Петербургскую митрополию.

Фарков напомнил о законе о свободе совести: все богослужения и обряды могут беспрепятственно совершаться на кладбищах и в крематориях. Но крематорий — не территория церкви, а государственное учреждение. Родственники вправе обратиться как к штатным священникам, так и пригласить своего батюшку.

Чиновник подтвердил, что жалобы доходили. Например, на то, что некоторые священники укладывают чин отпевания в шесть минут. Появились и «группы поддержки», как в 90-х, которые разговаривают нецензурно. Последний инцидент произошел в минувшие выходные: один из священников стал надевать облачение через ноги — видимо, очень торопился.

Фарков подчеркнул, что пусть церковные служители разбираются между собой на своей территории. Город оповестил епархию и уверен, что они подключатся и наведут порядок.

Справка: Санкт-Петербургский крематорий — крупнейшее учреждение такого рода в России, через него ежегодно проходит около 30 тысяч церемоний прощания. «Ритуальное благочиние» — структура Санкт-Петербургской епархии, созданная для координации работы священников на городских кладбищах и в крематории. В последние годы участились жалобы горожан на навязчивость и некорректное поведение некоторых служителей.