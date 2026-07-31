Дракон на крыше, светофоры и граффити: что увидят гости «Острова мечты» уже в субботу

В открытой части парка «Остров мечты» завершаются последние приготовления к субботнему открытию 1 августа. Художники расписывают улицы, монтируют освещение и оформляют тематические зоны. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала главный архитектор парка Анна Рубцова.

По ее словам, в зоне «Территория скорости» наносят дорожную разметку и граффити, устанавливают светофоры и опоры, стилизованные под линии электропередачи. Пространство наполняют элементами городской среды — дорожными конусами, пожарными гидрантами и указателями, а дополняют картину авторские работы приглашенных декораторов и художников. В «Деревне Дримчиков» благоустраивают ландшафт, а в Зеленом лабиринте среди живых растений монтируют арт-объекты. Главной точкой притяжения станет деревушка с яркими цветными домиками.

На финальной стадии и оформление станции аттракциона «Легенда вершин». Входную группу проектировали так, чтобы посетители ощутили себя исследователями горной вершины. Посадочная станция получила элементы восточной архитектуры, а для скал использован архитектурный бетон. Художники и скульпторы работают над ключевым арт-объектом — драконом, который появится на одной из крыш. Одновременно по всему парку завершают монтаж художественного освещения.