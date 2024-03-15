Дракон посетил избирательный участок в Шаховской

Символ 2024 года — дракон — посетил избирательный участок №3367 в Шаховской. О необычном посетителе рассказали в Московской областной избирательной комиссии.

«В городском округе Шаховская на избирательном участке появился символ 2024 года!» - говорится в сообщении Избиркома региона в соцсетях.

Придя на участок, дракон поздоровался со всеми сотрудниками, пожал им руки, а также осмотрел помещение. После этого гость помахал всем лапой и покинул участок.