Драма в спальне: австралиец в нижнем белье победил проникшую к нему в дом вооруженную злоумышленницу

Мужчина, одетый лишь в нижнее белье, сумел самостоятельно задержать босую женщину, ворвавшуюся в его дом с ножницами в руках. Об этом сообщает телеканал 9Now.

По словам домовладельцев Стива и Джейн, все началось утром, когда они, едва проснувшись, обнаружили в своем жилище незнакомку. Вооружившись ножницами, та вела себя агрессивно, что заставило пару забаррикадироваться в спальне. Неизвестная принялась наносить удары по закрытой двери, требуя впустить ее. Пока Джейн экстренно связывалась с полицией, Стив принял решение действовать.

Мужчина вышел на переговоры с нарушительницей спокойствия и приказал ей бросить ножницы. Получив отказ, он действовал решительно — просто вырвал опасный предмет из ее рук. В последовавшей короткой, но яростной схватке злоумышленница нанесла Стиву удар по лицу, однако ему удалось опрокинуть ее на пол. На удивление домовладельца, обезвредить ее оказалось непросто.

«Это было утомительно. У нее как будто есть сверхспособности, потому что она была очень сильной», — поделился он впечатлениями.

Чтобы предотвратить побег, Стиву пришлось удерживать женщину, сидя на ней, в течение 25 минут, пока не прибыли правоохранители. В ходе задержания полиция обнаружила у нарушительницы наркотики, после чего она была арестована.

