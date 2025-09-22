Дрессировщик заплатил жизнью за любовь к тиграм

В американском заповеднике тигр напал на своего дрессировщика, что привело к трагическому исходу. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на руководство заповедника.

В американском штате Оклахома в заповеднике произошла трагедия: тигр насмерть загрыз дрессировщика Райана Исли. В заявлении представителей учреждения подчеркивается, что произошедшее — «болезненное напоминание о красоте и непредсказуемости мира природы». Также отмечается, что дрессировщик, по их мнению, осознанно принимал риски, движимый любовью к животным, а не легкомыслием.

В заповеднике посетители могли наблюдать за большими кошками во время экскурсий или дрессировки. В данный момент заповедник закрыт для посещения. Другие подробности трагедии не разглашаются.

