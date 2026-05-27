Древнее чудо из озера: в Мексике нашли полные скелеты аксолотля возрастом 4,6 миллиона лет

Палеонтологи совершили важное открытие в мексиканском штате Пуэбла. Они описали новый вид ископаемой саламандры, которого назвали Ambystoma quetzalcoatli — в честь пернатого змея, божества древних мезоамериканцев. Возраст находок из древнего озера составляет около 4,6 миллиона лет, и это древнейшее свидетельство существования рода Ambystoma в Мексике.

Район Санта-Мария-Амаак изучают с середины 1990-х годов. Изначально там находили кости крупных млекопитающих, позже учёные переключились на ископаемую флору, климат и геологию. В начале 2000-х геологи выяснили, что в позднем плиоцене здесь располагалось межгорное озеро площадью примерно 85 квадратных километров. Оно возникло из-за временного перекрытия русла реки Амаак. Абсолютный возраст отложений составляет около 4,2 миллиона лет.

Род аксолотлей Ambystoma — эндемик Северной Америки. Сегодня науке известны 38 видов, из которых 18 обитают в Мексике. Многие из них неотенические: взрослые особи сохраняют личиночные черты и живут в воде. Большинство видов описано по материалам из США и Канады. В Мексике же до сих пор попадались лишь разрозненные фрагменты из плейстоценовых отложений. Полных скелетов никто никогда не находил.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Palaeontologia Electronica, изучили около дюжины образцов из местонахождения Санкторум. Среди них оказались полные скелеты — сочленённые и частично раздавленные, а также изолированные позвонки и кости конечностей. Учёные тщательно проанализировали находки и сравнили их со скелетами 13 современных видов амбистом. Для этого использовали компьютерную томографию музейных образцов, а также данные из открытого репозитория MorphoSource Университета Дьюка.

Новый вид отличается от других комбинацией нескольких признаков черепа. У него V-образная фенестра — отверстие, образованное неполным контактом предчелюстных костей. Лобные и теменные кости не смыкаются по средней линии, между ними остаётся узкая удлинённая кость, которая видна у особей разного возраста. В позвоночнике насчитывается 17 туловищных позвонков, тогда как у других видов их от 14 до 16. Сами позвонки довольно коренастые и немного длиннее, чем у современных мексиканских видов.

Исследователи отнесли A. quetzalcoatli к группе тигровых саламандр. Сходство черепа с видами A. mexicanum и A. taylori позволяет предположить, что новый вид является сестринским по отношению к другим североамериканским представителям рода. Однако более ранние работы показали, что видообразование аксолотлей в этом регионе происходило значительно позже времени обитания открытого вида. Следовательно, возраст находки — более 4 миллионов лет — означает, что A. quetzalcoatli относится к более древней эволюционной волне.

Этот вывод, в свою очередь, подтверждает высокий уровень эндемизма обитающих в регионе видов. Изоляция, созданная горами на стыке Сьерра-Мадре-Орьенталь и Трансмексиканского вулканического пояса, способствовала появлению уникальных растений и мелких позвоночных. Как отметили учёные, A. quetzalcoatli стал уже десятым эндемичным видом, обнаруженным в этих отложениях.