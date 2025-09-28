Дрифт с автоматами близ заправки устроили в России — видео

Неконтролируемые заносы автомобилей и автоматные очереди попали на видео. Об этом со ссылкой на соцсети сообщила «Лента.ру» , публикуя соответствующие кадры.

В Сети появились кадры опасного дрифта рядом с заправочной станцией в Ингушетии. Инцидент произошел, предположительно, в Назрановском районе. На кадрах видно, как более двадцати автомобилей участвуют в заносах на дороге вблизи АЗС. Один из водителей открыл стрельбу из автоматического оружия.

На месте также присутствовала группа наблюдателей. Автомобили хаотично двигались по территории, создавая аварийную обстановку. Официальные источники пока не подтвердили информацию и не давали комментариев по поводу инцидента.

