Дрон с краской атаковал посольство РФ в Швеции, залетев в бесполетную зону
Дрон с краской снова атаковал посольство РФ в Стокгольме
На российское посольство в Швеции было совершено нападение с помощью беспилотного летательного аппарата. БПЛА сбросил на здание пластиковый пакет, внутри которого находилась краска. Об этом сообщило официальное представительство РФ в Telegram.
Российская дипмиссия напомнила, что утренняя атака не была первой.
Дипломатические представители указали на то, что атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов стали регулярным явлением. Шведская полиция пока не смогла установить ни исполнителей, ни организаторов этих инцидентов.
«Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме», – указано в сообщении.
Шведские правоохранительные органы не предприняли никаких действий для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Например, они могли бы разместить на подступах к зданию средства радиоэлектронной борьбы, но этого не было сделано, как отметили в российском дипломатическом представительстве.
«Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности дипмиссий», – сказано в сообщении посольства.
Важно отметить, что над зданием диппредставительства установлена зона, запрещающая полеты. Следовательно, атаки беспилотников нарушают не только международные, но и национальные законы.