Дрон с краской атаковал посольство РФ в Швеции, залетев в бесполетную зону

На российское посольство в Швеции было совершено нападение с помощью беспилотного летательного аппарата. БПЛА сбросил на здание пластиковый пакет, внутри которого находилась краска. Об этом сообщило официальное представительство РФ в Telegram.

Российская дипмиссия напомнила, что утренняя атака не была первой.

Дипломатические представители указали на то, что атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов стали регулярным явлением. Шведская полиция пока не смогла установить ни исполнителей, ни организаторов этих инцидентов.

«Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме», – указано в сообщении.

Шведские правоохранительные органы не предприняли никаких действий для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Например, они могли бы разместить на подступах к зданию средства радиоэлектронной борьбы, но этого не было сделано, как отметили в российском дипломатическом представительстве.

«Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности дипмиссий», – сказано в сообщении посольства.

Важно отметить, что над зданием диппредставительства установлена зона, запрещающая полеты. Следовательно, атаки беспилотников нарушают не только международные, но и национальные законы.