Дрон со взрывчаткой прилетел к особняку экс-депутата Госдумы Пономарева в Киеве

На Украине экс-депутат активно выступает за поддержку Киева, призывая к ужесточению санкций и нанесению ударов по российской инфраструктуре.

Бывший депутат Государственной Думы на данный момент живет в столице Украины. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, Илья Пономарев покинул страну и переехал в Киев, где впоследствии получил гражданство. Сообщается, что ночью к его трехэтажному дому прилетел дрон, который взорвался у двери особняка. Об этом заявило украинское агентство на своей странице в соцсетях.

Важно отметить, что Пономарев был лишен депутатского мандата за неисполнение обязанностей, и в настоящее время он находится в розыске на территории Российской Федерации по делу о распространении фейковой информации об армии.

Ранее стало известно о том, что ВС РФ научились перехватывать картинку с дронов ВСУ для ударов по их операторам. Об этом рассказал бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина.