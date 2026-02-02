«Дрон ударил по дому»: два человека погибли после удара беспилотника ВСУ в Старом Осколе

В ночь на 2 февраля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал частный жилой дом в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате прямого попадания и последующего пожара произошло частичное обрушение строения.

Как отметил глава региона, спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили под завалами тела двух погибших мирных жителей. Еще одна местная жительница, 17-летняя девушка, находившаяся рядом с домом в момент атаки, получила минно-взрывную травму. Ее госпитализировали.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям жертв.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за пять часов 23 украинских дрона над югом России и морями.