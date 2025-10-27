Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Брянском, ранены три женщины

В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Погаре Брянской области пострадали три женщины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале 27 октября.

В этом же поселке 27 октября днем в результате атаки украинского дрона-камикадзе был ранен еще один человек.

«Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы региона, добавил губернатор.