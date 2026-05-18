Дроны и подводные роботы вместо водолазов: Евросоюз бросил флотилию беспилотников на спасение курортов

Европейские пляжи, задыхающиеся от пластика и промышленных отходов, могут получить шанс на вторую жизнь. Как сообщает OK Diario, Евросоюз официально запускает масштабный проект SeaClear 2.0, в рамках которого за очистку морского дна впервые возьмется целая флотилия автономных роботов, действующих как единый механизм.

До сих пор борьба с подводным мусором напоминала попытку вычерпать океан чайной ложкой: это было дорого, смертельно опасно для водолазов и крайне неэффективно. Промышленные отходы и бытовой хлам, оседающие на дне, не только уничтожали эстетику подводного мира, но и наносили непоправимый урон экосистеме, от которой напрямую зависит привлекательность пляжных направлений.

Новая система работает как скоординированная команда: воздушные дроны сканируют поверхность воды и передают данные о скоплениях мусора, в то время как подводные аппараты занимаются его сбором. Такая связка позволяет охватывать гигантские площади и работать там, где человеку находиться рискованно или физически невозможно. Для туристов это означает, что в ближайшие годы популярные европейские локации могут избавиться от статуса «подводных свалок», а сама технология, если испытания пройдут успешно, рискует стать стандартом для курортных зон.

Впрочем, пока проект находится на стадии внедрения, экологическая ситуация на многих пляжах остается сложной. Основной вклад в чистоту по-прежнему вносят сами отдыхающие, и любой брошенный в воду пластиковый стаканчик — это будущая работа для дорогостоящих роботов, оплаченная налогоплательщиками ЕС. В последние годы европейские власти активно ужесточают правила обращения с отходами на побережьях, и тем, кто планирует поездку в страны ЕС, стоит быть готовыми к строгим штрафам за мусор на пляжах — экологическая повестка сейчас является приоритетной для всех популярных туристических направлений региона.