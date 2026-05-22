Дроны, скалы и ожидание схода снега: спасатели рассказали, как будут искать семью Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года, выходят на новый этап. Как рассказал порталу NGS24.RU представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко, к операции подключат специально оборудованный автомобиль с комплексом для дронов. По его словам, эта машина обладает всем необходимым, чтобы сделать поиски гораздо эффективнее: в ней есть средства связи, усилители сигнала, комфортные рабочие места, кондиционеры и отопление.

Беспилотники, установленные на автомобиле, уже применялись во время предыдущих этапов операции. Они способны преодолевать большие расстояния и фиксировать местность даже в плохую погоду. Сейчас спасатели ждут схода снега, после чего смогут обследовать каменные скальные образования на высоте. Величко подчеркнул, что такие работы сопряжены с риском для самих поисковиков: при резкой смене погоды обеспечить их безопасность становится крайне сложно.

В середине мая стало известно о возобновлении поисков: специалисты оценивали обстановку на месте исчезновения людей, чтобы понять, насколько целесообразно выводить туда спасателей для полномасштабной операции. Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь отправились в однодневный поход к горе Буратинка и не вернулись. В январе 2026 года пропавших искали даже на участках местных жителей — в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах и надворных постройках, но никаких следов так и не обнаружили.