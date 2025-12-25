Группу диверсантов из состава украинского спецбатальона «Шквал» уничтожили при попытке проникновения в Купянск в Харьковской области, пишет телеграм-канал SHOT. Российские военные нанесли удар с беспилотника.

По информации источника, группа из пяти человек пересекла черту города с северного направления. Их задачей являлась разведка и поиск позиций для возможного ввода тяжелой техники ВСУ. Однако боевиков быстро обнаружили с помощью тепловизора, после чего ликвидировали точным попаданием.

Особенностью спецбатальона «Шквал», входящего в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, является его укомплектованность в основном лицами, имеющими судимость. Для его формирования из тюрем выпустили заключенных, в том числе отбывающих пожизненные наказания за тяжкие преступления.

Отмечается, что после уничтожения диверсионной группы остальные бойцы «Шквала» отказались выполнять приказы командования о новых вылазках в район Купянска и, в особенности, о попытках штурма.

Как пишет телеграм-канал, этот инцидент произошел на фоне появившихся ранее сообщений о том, что командование ВСУ готовит масштабное контрнаступление на Купянск. Сообщалось, что для операции формировался штурмовой полк численностью около 2,5 тыс. человек.

Утверждалось, что в его состав должны были войти бойцы Нацгвардии Украины из 2-го корпуса «Хартия», иностранные наемники (так называемые «Бразильский» или «Колумбийский» легионы), а также участники батальона «Шквал».

Ранее сообщалось, что на Украине после удара по одесскому порту оказался поврежденным крупный терминал растительного масла.