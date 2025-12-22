На Украине после удара по порту поврежден крупный терминал растительного масла
SHOT: российские военнослужащие нанесли удар по порту «Южный» под Одессой
Российские военнослужащие нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Целью атаки стал порт «Южный», расположенный под Одессой.
По информации телеграм-канала SHOT, ВС РФ нанесли удар усовершенствованными ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-2». В результате атаки повреждено около 30 объектов, принадлежащих компании Allseeds Black Sea.
Среди поврежденных объектов — крупнейший терминал по перевалке растительного масла, через который украинская продукция экспортировалась в страны Европейского союза (ЕС).
Атака также затронула энергетическую инфраструктуру Одесской области. Из-за ударов без электроснабжения остаются более 120 тыс. жителей региона.
Порт «Южный» является одним из ключевых морских терминалов Украины на Черном море и играл важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции после заключения «зерновой сделки».
Ранее российские военнослужащие ликвидировали диверсантов ВСУ при попытке проникнуть к Купянску.