Дрозд-рябинник стал обитателем городского парка Павлово-Посадского округа

Рябинники распространены на большей части Евразии. Птицы прекрасно уживаются в рощах посреди полей, на опушках, на зарастающих лугах и в лесах, но не в их густонасаженных зонах. Отлично себя чувствуют вблизи водоемов. Дрозды-рябинники не вьют гнезда на одном и том же месте. Птицы предпочитают мигрировать. В конце зимы группа птиц может основательно обустроиться там, где ей больше всего понравилось. Наличие старых гнезд сигнализируют им, что выбранное место безопасное.

Рябинники — многочисленный вид птиц, которому в настоящее время ничего не угрожает. Однако из-за экологических особенностей и привычки кочевать дрозды-рябинники распределены по ареалу неравномерно. Единственная реальная угроза для птиц — локальные фермеры, которые истребляют их из-за налетов на сады.