Дрожь в руках и потливост: какие болезни маскируются под стресс

Врач предупредила, что проблемы с засыпанием и постоянная усталость могут быть связаны не с переутомлением, а с опасным сбоем в работе щитовидной железы. Специалист перечислила тревожные симптомы, требующие внимания, пишет Лента.ру.

Врач-эндокринолог Анна Дзюба раскрыла неочевидные факторы, способные влиять на качество сна и эмоциональное состояние человека. По словам специалистки, за частыми пробуждениями и повышенной раздражительностью может скрываться гипертиреоз — патология, при которой щитовидная железа продуцирует чрезмерное количество гормонов.

Как пояснила Дзюба, избыток гормонов провоцирует целый комплекс симптомов. Помимо нарушений сна, пациент может испытывать внутреннее напряжение, жаловаться на учащенное сердцебиение и повышенную потливость. Иногда наблюдается беспричинное снижение веса и заметный тремор рук.

Противоположное состояние — гипотиреоз, связанное с недостаточной активностью органа, также дает о себе знать. В этом случае человека преследует постоянная усталость и сонливость, ему трудно сохранять привычный ритм жизни. Среди внешних проявлений врач отметила сухость кожных покровов, ломкость волос, отечность лица и зябкость даже в теплых помещениях. Некоторые пациенты с гипотиреозом обнаруживают необъяснимую прибавку веса при неизменном рационе, а также отмечают снижение концентрации и работоспособности.