На православный праздник Пасхи на столе традиционно появляются крашеные яйца, кулич и пасха. Два последних блюда часто путают, хотя на самом деле это совершенно разные десерты — из разных продуктов, разной формы и с разным символическим значением.

Кулич: дрожжевой хлеб Воскресения

Кулич готовят из дрожжевого теста с изюмом, он имеет цилиндрическую форму и сверху украшен глазурью и посыпкой. Это домашний вариант церковного квасного хлеба — артоса.

Как поясняют в православном журнале «Фома», кулич символизирует преломление хлеба апостолами после трапезы. Считается, что последователи Христа оставляли за ним одно место, полагая, что воскресший Спаситель невидимо присутствует среди них. Так кулич стал видимым выражением того, что Христос — истинный «хлеб жизни». А дрожжи в тесте символизируют животворящую силу Духа Святого.

Пасха: творожный символ Гроба Господня

В отличие от кулича, пасху делают из творога, изюма и сахара. У нее оригинальная форма — усеченная пирамида, которая символизирует Гроб Господень. Для придания формы используют специальную пасочницу, на внутренних стенках которой вырезаны буквы «ХВ» и символы страданий Спасителя — крест, копье, трость с губкой, а также голубь и пальмовая ветвь как символы Святого Духа.

Почему возникает путаница

Как пишет православный журнал «Фома», не во всех регионах пасха является неотъемлемой частью праздничного стола. На юге России и на Украине сложилась иная традиция: там пасхой называют привычный традиционный кулич, а творожная пасха часто вообще незнакома местным жителям.

Что значит освящение

Освящение пищи не наделяет ее какой-то особой силой — это неоднократно подчеркивали священнослужители. Окропление святой водой и чтение молитвы — это благословение на употребление скоромной еды после долгого воздержания.

Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, пояснил, что сам по себе факт — ест человек освященную еду или нет — не приближает его к Богу и не отдаляет от Него. По традиции, часть принесенной в храм еды нужно оставить тем, кто не может собрать пасхальный стол. Куличи и яйца выступают в роли пожертвования.

Служители церкви подчеркивают: в процессе очищения души молитва первична, а еда вторична, и не стоит придавать освящению последней большого значения. В Первом послании к Тимофею сказано, что пища — творение Божие, которое следует принимать с признанием, благодарностью и молитвой.

Когда освящать

В Церковном уставе написано, что освящать пищу нужно после литургии: пост официально закончился, прихожане причастились на голодный желудок, благословили еду и отправились разговляться. Однако совершить обряд в субботу не возбраняется — многие храмы в России начинают принимать людей с самого утра субботы. Важно здесь не когда освятили пищу, а когда верующий разговелся — делать это можно только после пасхальной службы.

Доктор теологии, преподаватель Общецерковной аспирантуры игумен Серапион (Митько) в беседе с ТАСС отметил, что изначально освящение куличей и яиц — это благословение на окончание поста.

О чем еще важно помнить

Православный активист, критикующий торговлю куличами до Пасхи, заявил, что кулич — это не просто сдоба, а символ праздника, который появляется на столе только после завершения Великого поста. Употреблять его до наступления Пасхи — значит нарушать сам смысл постного делания.

Он также призвал граждан насторожиться, если на прилавках они увидят освященные куличи: освятить их могут только в храме, и никакой магазин не имеет права продавать такую продукцию. Также активист обратил внимание на сроки хранения: куличи из натуральных ингредиентов без консервантов быстро портятся.

Справка: В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля. Традиционно в этот день верующие разговляются после Великого поста, а куличи и пасху освящают в храмах накануне — в Великую субботу или непосредственно в день праздника после ночной службы.