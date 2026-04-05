Эксперт рассказала, что ценят работодатели в госорганизациях

В государственных компаниях и организациях часто предъявляются строгие требования к образованию и квалификации сотрудников. С внешней стороны это может выглядеть как ограничение карьерного роста, однако утверждать, что без профильного диплома продвижение невозможно, было бы преувеличением. Директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова сообщила « Газете.Ru », что для многих государственных структур важны не только формальные документы, но и практический опыт, компетенции и результаты работы.

Она пояснила, что строгие требования к образованию во многом продиктованы нормативными актами, должностными стандартами и регламентами. Наличие профильной подготовки закреплено в квалификационных справочниках для ряда позиций, что снижает риски, делает процесс отбора прозрачным и формирует понятные критерии оценки кандидатов.

При этом карьерное продвижение в государственных организациях чаще строится по иерархическому принципу. Для получения более высокой должности сотруднику может потребоваться соответствовать формальным требованиям, например, иметь профильное образование или пройти дополнительное обучение. Именно поэтому многие специалисты уже на рабочем месте получают второе высшее образование или проходят переподготовку, чтобы усилить свои позиции для роста.

Зеленкова отметила, что отбор в госкомпаниях выглядит строгим еще и потому, что эти организации несут повышенную ответственность перед обществом и контролирующими органами. Здесь предъявляются высокие требования к документальному подтверждению квалификации, стажу и профессиональной репутации. Тем не менее, путь открыт для сотрудников без идеального набора формальных критериев: важны профессиональная экспертиза, рекомендации и способность демонстрировать результаты в реальной работе.

По мнению эксперта, формальные требования играют значительную роль, но карьерный рост в государственных структурах зависит не только от наличия диплома. Ключевыми факторами остаются компетенции, опыт и готовность к развитию.

