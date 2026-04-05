Российские сериалы набирают популярность и конкурируют с иностранными шоу

Отечественные сериалы уверенно удерживают позиции на российском рынке, конкурируя с зарубежными проектами. Об этом « Известиям » сообщил руководитель рабочей группы по разработке Российского рейтинга сериалов «Медиалогия» внутри холдинга НМГ Евгений Миронов.

По его словам, для составления топ-100 сериалов среди россиян за 2025 год были проанализированы более тысячи проектов, включая как российские, так и зарубежные. В этом рейтинговом «воронке» почти 40% составляли отечественные сериалы, при этом они набрали около 60% от совокупного числа баллов всего списка, учитывающего просмотры, поисковые запросы и обсуждения. В финальном топ-100 доля российских шоу увеличилась до 60%, в то время как турецкие сериалы заняли 10%, другие зарубежные проекты — 20%, а взрослая анимация — 10%.

Компания опубликовала первый рейтинг в марте 2026 года. В пятерку лидеров вошли как российские, так и зарубежные проекты: «Игра кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ».

Миронов отметил, что франшизы вроде «Папиных дочек», «Универа» и «Следа» позволяют удерживать и расширять аудиторию, что обеспечивает им стабильные позиции в топе. Он добавил, что даже относительно новые и провокационные проекты, например «Олдскул» или «Фишер», закономерно попадают в рейтинг и занимают свои сегменты.

Эксперт сообщил, что в дальнейшем рейтинг станет регулярным и будет публиковаться раз в месяц, позволяя отслеживать динамику популярности сериалов среди зрителей.

